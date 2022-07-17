التجارة الدولي: العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالمية

2022/07/17 | 18:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح مركز التجارة الدولي، الأحد 07/17/2022، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وفيما...

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