حرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة شمالي المغرب وسط سباق مع الزمن للسيطرة عليها

2022/07/17 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اندلاع حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا عبر البحر المتوسط ، يتسابق أكثر من ألف شخص من مختلف الإدارات الحكومية في المغرب لتهدئة الحرائق المشتعلة في أقاليم متعددة في شمال البلاد.

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