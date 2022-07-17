2022/07/17 | 18:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصدار رموز "إيموجي" جديدة للتعبير عن المشاعر والاستغاثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/17 | 18:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصدار رموز "إيموجي" جديدة للتعبير عن المشاعر والاستغاثة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصدار رموز "إيموجي" جديدة للتعبير عن المشاعر والاستغاثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).