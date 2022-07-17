2022/07/17 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر نادي الزمالك المصري، الأحد، بيانا يؤكد أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية أصدرت حكماً نهائياً صباح اليوم قضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغائها بحق رئيس النادي مرتضى منصور.

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