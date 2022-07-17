2022/07/17 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “اللقاء تبادل وجهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بارزاني يبحث مع النجيفي أبرز العقبات التي تعترض العملية السياسية المركز الخبري الوطني.

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