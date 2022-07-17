زيدان إقبال يكشف مستقبله مع الشياطين الحمر

2022/07/17 | 18:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة كشف زيدان إقبال لاعب منتخب العراق، عن مستقبله مع الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد تألقه خلال الجولة الآسيوية التحضيرية لفريق “الشياطين الحمر”، والتي أسفرت عن تحقيق الفوز على الغريم […]

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