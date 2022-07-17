صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي (بشكل كبير) في المراجعة المقبلة

2022/07/17 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير" في مراجعته القادمة، حيث يتصارع وزراء المالية في مجموعة العشرين مع الخيارات القليلة لمعالجة المخاطر الاقتصادية المتفاقمة.

وقالت سييلا بازارباسي أوغلو، مديرة الإستراتيجية والسياسة والمراجعة في صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والوباء المستمر والتباطؤ في الصين، تجعل الأمر "أكثر صعوبة" لصانعي السياسات.

وتحدثت بعد أن أنهى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية اجتماعهم السبت 16 يوليو تموز دون التوصل إلى بيان، مؤكدةً على صعوبة تنسيق استجابة عالمية لارتفاع التضخم ومخاوف الركود.

وخفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.6%، من 4.4% قبل الحرب في أوكرانيا، في تقريره في أبريل.

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