القبض على قتلة أحد المحامين في النجف الأشرف

2022/07/17 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على قتلة المحامي المغدور (حيدر ميثم حسين) بمحافظة النجف الاشرف.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وخلال اقل من ٢٤ ساعة تكشف تفاصيل حادث قتل المحامي المغدور (حيدر ميثم حسين) بمحافظة النجف الاشرف وتلقى القبض على الجناة “.

واضافت انه “سيتم بث فيديو الاعترافات بالتفاصيل في وقت لاحق”.

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