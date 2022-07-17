صاروخ سوبر سونيك الأمريكي بات جاهزاً بعد اختبارات ناجحة

2022/07/17 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بات سلاح الجو الأمريكي متشجعاً بعد تجارب أجريت أخيراً على أسلحة سوبر سونيك أو فرط صوتية، لكنه لم يقرر بعد كيفية المضي قدماً في هذا المشروع.

وكان الأسبوع الماضي، قد شهد الاختبار الثاني على التوالي لسلاح فرط صوتي المعروف باسم (AGM-183 ARRW)، أو صاروخ الرد السريع، وكان الاختبار ناجحا، كما هو الحال مع الاختبار الأول.

ويطور هذا الصاروخ شركة لوكهيد مارتن” لصالح سلاح الجو الأميركي، والغاية منه توفير ضربة غير نووية في وقت حساس ضد هدف شديد التحصين وعالي القيمة.

ويعني نجاح هذه التجربة، انتهاء مرحلة الاختبار المعزز، والانتقال إلى مرحلة جديدة تعرف بالاختبار الشامل، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام.

ويقول أندور هانتر، مساعد وزير سلاح الجو الأميركي لشؤون الاستحواذ، خلال اجتماع طاولة مستديرة مع الصحفيين على هامش معرض جوي في بريطانيا، إن سلاح الجو لا يزال في أسئلة مهمة بينما يطور قدراته الحربية التي تفوق سرعة الصوت.

ومن هذه الأسئلة “ما هو مزيج الأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة وخاصة الصين؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الأسلحة الفرط صوتية ملائمة لتحقيق الأهداف السابقة؟”.

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