2022/07/17 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إعتقلت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، شخصاً متهماً بقتل شقيقته في بغداد.



وذكر بيان للشرطة تلقته خبر برس (واخ)، انه “بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود حالة قتل في منطقة (سبع البور) ببغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من فوج طوارئ بغداد الخامس ضمن قاطع المسؤولية ، تم خلالها القبض على الشخص المتهم بقتل شقيقته بواسطة سلاح مسدس استخدم في الجريمة، إثر خلاف عائلي”.

وأضاف انه “تم تسليم المتهم مع المسدس إلى الجهات المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال شخصاً متهماً بقتل شقيقته في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال شخصاً متهماً بقتل شقيقته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).