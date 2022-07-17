محافظ النجف في استضافة نواب المحافظة الثلاثاء المقبل

2022/07/17 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

يعتزم نواب عن محافظة النجف، استضافة المحافظ ماجد الوائلي، لمناقشة جملة ملفات، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع عدد من نواب النجف، وردت لوكالة خبر برس (واخ)، إنه “بناءً على اجتماع أعضاء مجلس النواب العراقي / مكتب النجف الأشرف ليوم 15 تموز 2022 وكانت إحدى نتائجه هو استضافة محافظ النجف؛ وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال تعزيز الجانب الأمني والخدمات العامة وإعادة إعمار المحافظة وتطوير عجلة الاقتصاد لجميع القطاعات والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من الفساد وخدمة للصالح العام”.

وأضافت، أن موعد الاستضافة سيكون “يوم الثلاثاء 19 تموز، الساعة العاشرة صباحاً، في مكتب مجلس النواب العراقي / مكتب النجف الاشرف”.

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