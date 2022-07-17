الحشد الشعبي يداهم صحراء الانبار باتجاه نينوى

2022/07/17 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاحد ، بان قوات الحشد الشعبي داهمت مناطق صحراء الانبار الغربية بحثا عن مطلوبين.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوات من الحشد الشعبي داهمت مناطق مختلفة من صحراء قضاء حديثة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر من عصابات داعش الاجرامية تسللوا الى تلك المناطق […]

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