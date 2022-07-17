ليبيا تعلن دخول أول ناقلة نفط عبر ميناء البريقة عقب رفع حالة

2022/07/17 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأحد، دخول الناقلة النفطية الإيطالية "IBELA" لتصدير أول كمية من المكثفات عبر ميناء البريقة النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز.وأوضحت المؤسسة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) - …

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