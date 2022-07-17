العراق يجهز وثائق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2022/07/17 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مركز التجارة الدولي، اليوم الأحد، أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى إعداد وثائق خاصة بشأن ذلك، حيث إن العراق في منتصف طريق الانضمام للمنظمة العالمية.وقالت منسقة التجارة الدولية في المركز إسراء الجباري لوكالة …

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