محكوم عليه بالإعدام في العراق.. أسرة أحمد مرعي تتهم السلطات الأسترالية

2022/07/17 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أسرة رجل محكوم عليه بالإعدام في العراق، الحكومة الأسترالية، بإسقاط جنسيته بالخطأ، تاركة إياه ينتظر مصيره بالشنق وهو عديم الجنسية، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

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