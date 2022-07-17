شاهد بالفيديو.. مشهد يدمي القلب.. أولاد يرمون والدتهم العجوز في مرآب ببغداد

2022/07/17 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشهد يدمي القلب.. أولاد يرمون والدتهم العجوز في مرآب ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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