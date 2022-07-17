2022/07/17 | 19:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله الأحد 17 تموز 2022، ان لدى...

ظهرت المقالة نائب: جلسة الاثنين لا تتعلق بتحديد المرشحين لرئاسة الحكومة او الجمهورية أولاً على المسلة.

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