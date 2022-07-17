"ضمانات المحروقات" بأول رحلة خارجية للرئيس الإماراتي محمد بن زايد

2022/07/17 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، الأحد، في مستهل زيارة رسمية يُتوقع أن تشهد توقيع صفقات في مجالات الطاقة والنقل، تعزز العلاقة المتنامية بين الدولة الخليجية وفرنسا الباحثة عن تنويع مصادرها من المحروقات.

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