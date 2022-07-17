2022/07/17 | 20:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لايزال احتمال حل البرلمان العراقي والذهاب الى انتخابات جديدة بعد مرور تسعة شهور على...

ظهرت المقالة إعادة الانتخابات لن يصفّر عدّاد الخلافات السياسية في العراق أولاً على المسلة.

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