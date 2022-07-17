خبر سار لمرضى السكري.. مشروب يحد من السكر بالدم بدقائق

2022/07/17 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون كوب عصير منعش وبارد هو الحل

الأمثل خلال موجة الحر في فصل الصيف، مع

ذلك فإن عصائر الفاكهة عادة ما تكون

ممنوعة بالنسبة لمن يعانون من مرض

السكري من النوع 2، لأنها يمكن أن ترفع

مستويات السكر في ال

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