5 قتلى بقصف تركي على سيارة غرب الموصل

2022/07/17 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 5 أشخاص بقصف نفذته مسيرة تركية على

سيارة غرب مدينة الموصل شمال العراق،

وفق قناة "العربية/الحدث"، الأحد.

يذكر أنه في 17 يونيو الفائت، أعلن جهاز

مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، وقوع

4 قتلى من مسلحي

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