بالجدول :العراق يسجل ارتفاعا باصابات كورونات مع ثلاث حالات وفاة

2022/07/17 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد،

ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا

وانخفاضاً بالوفيات خلال آخر 24 ساعة.

وأظهر الموقف الوبائي اليومي أن

"مختبرات وزارة الصحة سجلت 2875 إصابة

جديدة و3 حالات وفاة، فضلا عن

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