خبراء يتحدثون عن شرعية تدخل امريكا ضد قانون تجريم التطبيع في العراق

2022/07/17 | 20:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف تقرير لصحيفة المونيتور، الاسبوع الماضي، عن ان مجموعة موالية للوبي الصهيوني من الحزبين...

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