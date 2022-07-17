الكشف عن جريمة قتل في بابل

2022/07/17 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن جريمة قتل ، فيما أشارت إلى القبض على الجاني .وذكرت القيادة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري , من كشف جريمة قتل سُجلت على أنها حادث احتراق دار […]

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