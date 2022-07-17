ارتفع عدد ضحاياها إلى 84 شخصًا.. موجة الحر تحصد المزيد من البشر في إسبانيا

2022/07/17 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت موجة الحر في إسبانيا في وضع البلاد تحت حالة التأهب القصوى لهذه الموجة الحارة الثانية خلال الصيف، التي أدت إلى اندلاع حرائق غابات وتسببت في وفاة 84 شخصًا على الأقل في أسبوعها الأول، وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في البلاد.ويوافينا آل غودمان مراسل CNN من إسبانيا في تقريره المصور بالمزيد من التفاصيل.

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