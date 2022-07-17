انتشال جثث في الموصل القديمة (صور)

2022/07/17 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بانتشال جثث مجهولة الهوية في الموصل القديمة بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فريق البحث والإنقاذ التابع الى مديرية دفاع مدني نينوى قامت بإنتشال ٦ جثث عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة من تحت ركام المنازل".

وأضاف المصدر أنه "تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

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