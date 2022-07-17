الغانمي يصل محافظة النجف

2022/07/17 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إلى محافظة النجف الاشرف.

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية والهجرة والمهجرين عثمان الغانمي وصل محافظة النجف الاشرف".وبحسب مصدر أمني، قال لـ السومرية نيوز، إن "الزيارة تأتي للاشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عيد الغدير".

ويصادف يوم غد الاثنين، عيد الغدير، فيما عطلت محافظات عدة الدوام الرسمي بهذه المناسبة.

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