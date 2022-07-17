2022/07/17 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة المواطنين إلى الحذر وتأهب بالمغرب وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الحرائق العراق تحت جمرة القيظ وتوقّع أجواء مرهقة حتى الثلث الأول من آب بغداد – قصي منذر حذر متنبىء جوي ،من ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية بسبب جمرة القيظ التي يتوقع استمرارها ايام ، فيما دعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة المواطنين إلى الحذر وتأهب بالمغرب وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الحرائق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة المواطنين إلى الحذر وتأهب بالمغرب وفرنسا وبريطانيا لمواجهة الحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).