2022/07/17 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تهنئ الصابئة بالعيد الكبير ورأس السنة المندائية بغداد – ندى شوكت احتفل الصابئة المندائيون، بعيد راس السنة المندائية الجديدة الذي يعرف بالعيد الكبير دهوا ربا. ويجرى ابناء المكون ،الطقوس الدينية ،ولاسيما التعميد الجماعي وعمل طعام الغفران على ارواح المتوفين وغيرها في هذا العيد ،الذي يعد واحداً من أصل أهم أربعة أعياد سنوية لدى الصابئة […]

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