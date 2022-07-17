2022/07/17 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسع محافظات تعطّل الدوام الرسمي حشود المؤمنين تتوافد إلى النجف للإحتفال بعيد الغدير المحافظات – مراسلو (الزمان) توافدت حشود المؤمنين امس ،الى محافظة النجف ،للاحتفال بعيد الغدير، وسط استعدادات امنية وصحية لانجاح المناسبة التي قررت خلالها تسع محافظات تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاثنين.وجاء في بيان محافظات النجف والديوانية وواسط وميسان والبصرة والمثنى وبابل وذي […]

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