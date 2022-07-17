نينوى تكشف تفاصيل القصف المسير

2022/07/17 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت محافظة نينوى، اليوم الأحد، تفاصيل عن القصف المسير الذي استهدف عجلة في حي التنك، فيما أشارت إلى أن هوية الطائرة “تركية”.وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، في بيان، إن “طائرة مسيرة قامت في الساعة الثانية وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم باستهداف عجلة مدنية غرب مدينة الموصل مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص وامرأة، تم التعرف على سائق السيارة اما الثلاثة والمرأة فمجهولي الهوية”.

وبين الجبوري، أن “تحقيقات الأجهزة الأمنية في نينوى أثبتت أن الطائرة المسيرة تركية الهوية”.

وأتم محافظ نينوى، “إننا ندين هذا الاستهداف بشدة والذي يعرض أمن هذه المحافظة التي بدأت تتعافى من آثار عصابات داعش لعدم الاستقرار ويعرض مواطنيها للخطر ونطلب من الحكومة العراقية الاحتجاج على مثل هذا العمل لدى الحكومة التركية”.

وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني؛ جراء قصف تركي في محافظة نينوى.

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