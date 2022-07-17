2022/07/17 | 20:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة منطقة سوما في ولاية مانيسا غربي تركيا.وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان اليوم الأحد، أن الهزة الأرضية وقعت الساعة 14.55 (غرينتش +3).

وأضاف البيان أن الهزة وقعت على عمق 10.84 كم تحت سطح الأرض.

التالي

منذ 53 دقيقة

وزيرة الداخلية الألمانية تترقب اندلاع احتجاجات بشأن أسعار الطاقة

منذ ساعة واحدة

رئيس وزراء إسرائيل: ما يحدث مع السعودية “تطبيع فعلي”

منذ 3 ساعات

احتجاجات مناهضة للعسكر في الخرطوم والشرطة تتدخل

منذ 4 ساعات

مسؤول إيراني: لدينا القدرة على صناعة قنبلة نووية

منذ 4 ساعات

7 قتلى بسيول في ولاية جنوب دارفور السودانية

منذ 5 ساعات

بلير:حرب أوكرانيا تظهر تراجع الهيمنة الغربية وصعود الصين

منذ 5 ساعات

جعحع يعلن دعم جوزيف عون لمنصب رئيس لبنان

منذ 5 ساعات

ليبيا ترفع إجراء “القوة القاهرة” عن حقولها النفطية

منذ 6 ساعات

آخر تطورات كورونا حول العالم

منذ 6 ساعات

روسيا تعزز مواقعها الدفاعية في جنوب أوكرانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب غربي تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب غربي تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).