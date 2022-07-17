محافظ نينوى يصدر بيانا بشأن القصف التركي على الموصل

2022/07/17 | 20:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون طالبو بطرد القنصل التركي من الموصل.

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