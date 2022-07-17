2022/07/17 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، مساء الأحد، زيارته إلى إسرائيل بعد أن حل ضيفا على وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، وفق مراسل قناة الحرة

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