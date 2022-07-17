عراق بلا بوصلة!

2022/07/17 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مازن صاحب ..تشارك الحكومة العراقية في قمة جدة بحضور الرئيس الامريكي وزعماء دول...

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