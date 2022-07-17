2022/07/17 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بمناسبة عيد الغدير الاغر.وقال الصدر في مطلع تغريدته والتي تابعها /المركز الخبري الوطني/، أية قرانية” يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر بمناسبة عيد الغدير الأغر: قد بلغت الرسالة وأكملت لنا الدين المركز الخبري الوطني.

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