شباب العراق يفوز على نظيره الليبي ودياً

2022/07/17 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..تغلبَ منتخبُ شَباب العراق على نظيره الليبيّ، اليوم الأحد، بثلاثةِ أهدافٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التي أقيمت في الملعبِ الرديف لنادي أبها السعودي.انتهى شوطُ الأول بتقدُّمِ منتخبنا بهدفٍ من […]

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