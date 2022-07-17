شاهد بالفيديو.. قمة جدة .. بين السعودية وامريكا ونوايا ايران ودعم العراق | تقرير

2022/07/17 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RtEN130sXOA

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