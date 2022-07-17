شاهد بالفيديو.. تحقيق أمنية طفل بالذهاب إلى القمر لكن بعد وفاته

2022/07/17 | 21:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيق أمنية طفل بالذهاب إلى القمر لكن بعد وفاته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _rAnkQ1YJ3U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحقيق أمنية طفل بالذهاب إلى القمر لكن بعد وفاته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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