النقد الدولي: الحكومات قد تتراجع عن خطوات البنوك المركزية لمكافحة التضخم

2022/07/17 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الحكومات بحاجة إلى توجيه دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الأكثر ضعفًا بشكل مركز من أجل تجنب التراجع عما أحرزه محافظو البنوك المركزية من خطوات في مكافحة التضخم.وأضافت …

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