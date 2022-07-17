وزير خارجية العراق يدعو إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع بنغلاديش

2022/07/17 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين العراق وبنغلاديش.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حسين استقبل اليوم، سفير جُمهوريّة بنغلاديش لدى العراق أمدي فضلول …

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