الموارد: حفر 500 بئر خلال 6 أشهر لتوفير مياه الشرب وري البساتين

2022/07/17 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد، إن الآبار التي تم حفرها خلال النصف الأول من هذا العام تبلغ نحو 500 بئر، مبيناً، أن هذه الآبار موزعة على جميع محافظات العراق.

وأضاف حميد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "من بين هذه الآبار هناك 150 بئراً تم حفرها في محافظة ديالى لمعالجة شحِّ المياه"، موضحاً، أن "أغلب هذه الآبار تم حفرها في المناطق البعيدة لتوفير مياه الشرب فضلاً عن توفير مياه ري للبساتين".

وبين أن "حفر الآبار يتم وفق خطط مدروسة، إلا إن هناك أعداداً كبيرة من الآبار المتجاوزة، والوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التجاوز في الآبار بالتنسيق مع وزارة الزراعة".

واكد، انه "بسبب شحِّ المياه كانت هناك حاجة كبيرة لحفر الآبار، من اجل سد النقص في مياه الشرب ومياه ري البساتين، وان خطط الوزارة الزراعية للموسم الصيفي كانت نحو مليون دونم اعتماداً على المياه الجوفية التي استنزفت بسبب التجاوز عليها".

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