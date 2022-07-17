إنتشال 6 جثث من تحت ركام المنازل المهدّمة في الموصل

2022/07/17 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إستطاعت فرق الدفاع المدني في نينوى، اليوم الأحد، انتشال 6 جثث مجهولة الهوية من تحت ركام المنازل المهدمة في الموصل القديمة.

وتعود هذه الجثث “على الأرجح” إلى عام 2016، عندما بدأت قوات الأمن العراقية عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش التي سيطر عليها عام 2014.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “فريق البحث والإنقاذ التابع إلى المديرية، انتشل ست جثث عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الميدان ضمن مدينة الموصل القديمة، من تحت ركام المنازل”.

وأضافت أن فرقها “سلّمت الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.

وما يزال ملف المفقودين والجثث المجهولة وأنقاض المنازل المهدمة، غير محسوم في محافظة نينوى، برغم مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، التي نفذت ضد تنظيم داعش هناك، وانبثاق لجان تعويض وإعمار للمدن المدمرة.

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