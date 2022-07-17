الأزمات تهدد أول بطولة مطلقة في السينما لبيومي فؤاد

2022/07/17 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

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برغم بدء تصوير فيلم “سنة أولى خطف” الذي يعد البطولة الأولى في السينما للفنان بيومي فؤاد، إلا أن الأزمات بدأت تطفو على السطح لتهدد خروج الفيلم إلى النور.

حيث تقدم الفنان والمؤلف محمد رضا، بشكوى لنقابتي المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، والسينمائية برئاسة مسعد فودة، ضد المنتج المنفذ للفيلم.

وقال رضا، في الشكوى “تعاقدت مع شركة فريمز بصفتها منتج منفذ للعمل، وبصفتي مؤلف الفيلم، وتم الاتفاق معي على تنفيذ الفيلم لصالح شركة روتانا، وأن يتولى مخرج كبير مهمة إخراج الفيلم، ولكن فوجئت بعكس ذلك”.

وأضاف “تم التعدي على حقوقي الأدبية بالعمل، وقامت الشركة بالتعديل في سيناريو الفيلم دون الرجوع لي كمؤلف للعمل، وأيضا التعدي على حقوقي المالية وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بيننا في العقد”.

وأوضح رضا في تصريحات صحافية قائلاً “توجهت بشكوى للنقابة لحل مشكلتي وأزمتي مع الجهة المنتجة للفيلم، كما سأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهة المنتجة خلال الأيام المقبلة، لوقف تنفيذ الفيلم”.

فيلم “سنة أولى خطف” يشارك في بطولته بجوار بيومي فؤاد، كل من أحمد فتحي وويزو، وعدد من الفنانين والأطفال، وإخراج أسامة عمر.

وأوشك بيومي فؤاد على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم (مغامرات كوكو) مع الفنان خالد الصاوي وشيرين رضا، إضافة إلى انتظاره طرح فيلم (تسليم أهالي) بطولة دنيا سمير غانم وهشام غانم يوم 28 تموز (يوليو) الجاري في دور العرض.

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