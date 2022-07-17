فؤاد حسين يدعو الى ضرورة تفعيل الإتفاقيات الموقعّة بين العراق وبنغلاديش

2022/07/17 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين العراق وبنغلاديش.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “حسين استقبل اليوم، سفير جُمهوريّة بنغلاديش لدى العراق أمدي فضلول باري، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودكا، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

وأضافت، أنه “حضر اللقاء رئيس دائرة آسيا وأستراليا، وكالة،ً حيدر راضي ناصر الشمرتي”.

وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى أن “العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع بلدان العالم كافة، لتفعيل المصالح المُتبادلة ومُواجهة المخاطر المُشترَكة”، داعياً إلى “ضرورة تفعيل الاتفاقـيَّات المُوقـعة بين العراق وبنغلاديش”.



من جانبه أكّد أمدي فضلول، حرص بلاده على تعزيز التعاون المُشترَك، وأهمّـيَّة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

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