الديمقراطي الكردستاني: حظوظ مرشحنا للرئاسة قوية وسنشارك باجتماع غد

2022/07/17 | 21:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق أو تسوية بين الحزبين.

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