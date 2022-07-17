2022/07/17 | 21:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:راعتبر الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الأحد 07/17/2022، أن أصحاب القرار الرسمي بين خيارين...

ظهرت المقالة الكلداني: جهات تسكت على العدوان التركي لانها تخشى ردة فعل اوردغان أولاً على المسلة.

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