توب 5: موقف السعودية من شراء أنظمة صواريخ صينية.. وتصاعد معركة الجنوب بأوكرانيا

2022/07/17 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد وزير الخارجية السعودي على سؤال حول مدى اهتمام السعودية بشراء منظومات صاروخية صينية، وحرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة شمالي المغرب، وروسيا تنشر مزيد من قواتها في جنوب أوكرانيا، وتحطم طائرة شحن على متنها "حمولة خطيرة" في اليونان، وصولا رياض محرز يُثير الجدل بحمل "هاتف مكسور"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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