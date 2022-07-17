تعليم جامعي “اكسباير”

2022/07/17 | 21:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ياس خضير البياتي … كنا نظن في السابق إن الأدوية والأغذية تنتهي صلاحيتها بتقادم الزمن، وتصبح ضمن المحرمات والممنوعات التي ينبغي عدم الاقتراب لها بالأكل أو الشرب أو المجاملة.لكن حال اليوم ليس من حال الأمس كما يبدو.فالزمن يقترب من فكرة “الاكسباير” حيث الأوبئة والفيروسات تستوطن الأجساد، وتلعب بالجينات كما تشتهي، والزلازل […]

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