فيديو.. لحظة تحطم طائرة أوكرانية تحمل 11 طنا من الأسلحة ومصرع طاقمها بالكامل

2022/07/17 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّى تحطم طائرة شحن تابعة لشركة أوكرانية، محملة بمواد عسكرية، مرسلة من شركة صربية خاصة إلى بنغلادش، مساء السبت بالقرب من مدينة كافالا اليونانية إلى مقتل ثمانية أشخاص هم أفراد طاقمها.

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